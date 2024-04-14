О том, могут ли обстрелы со стороны государства-террориста спровоцировать изменение тарификации «голубого топлива» для бытовых потребителей Украины, пишет «НБН», ссылаясь на мнение эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, опубликованное в «Фокусе».

По словам Корольчука, стоимость газа для потребителей и вероятное повреждение ПХГ не взаимосвязаны между собой, поскольку ключевую роль в определении тарификации, то есть повышать ее или нет, играю исключительно намерения «Нафтогаза» в долгосрочной перспективе действовать в существующих условиях «финансовой достаточности, комфорта». Таким образом, именно это станет «определяющим фактором».

Кроме того, эксперт отдельно подчеркнул: на данный момент, фиксированный тариф на газ в 7,96 гривны/кубометр, полностью покрывает абсолютно все расходы «Нафтогаза», а в Украине на фоне войны ввели мораторий на поднятие стоимости «голубого топлива» для населения.

Ранее мы писали о том, что в Минэнерго планируют поднять тарифы на электричество для населения.