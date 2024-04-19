О том, что в результате вражеского удара в регионе погибли 9 гражданских лиц, включая двоих детей, а у более 30 — ранения различной степени тяжести, при этом, численность жертв государства-террориста продолжает расти, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, он уже направил обращение к более, чем 700 международным партнерам Украины, а также аналогичным организациям, с просьбой донести их правительствам/парламентам срочную необходимость:

публичного осуждения обстрелов Россией мирных населенных пунктов Украины, а также — убийств гражданских особ;

осуществления конкретных шагов, предусматривающих наказание страны-агрессора;

оказания помощи Украине, в частности, средствами ПВО/ПРО, что позволит обезопасить жизни детей, женщин и стариков.

Омбудсмен добавил — вышеописанный запрос отправлен в ООН, Евросовет, ОБСЕ, «Красный Крест» и прочие международные организации, национальные институты по вопросам прав человека, коллегам-омбудсменам, не исключая 50 комитетов по правам человека парламентов государств мира.

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