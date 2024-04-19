О том, что в 10 часов 35 минут этой пятницы, 19 апреля, зафиксирована еще одна атака ударного беспилотника на одну из площадок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Исходя из слов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, вышеописанный удар БПЛА не спровоцировал повреждения или жертвы. Однако, подобный инцидент является уже третьим случаем нападения на учебный центр, задокументированным на протяжении последних дней.

Кроме того, сотрудники ЗАЭС лаконично проинформировали инспекторов МАГАТЭ, находящихся на данном объекте: сегодняшний дрон-камикадзе якобы «нейтрализован», не раскрыв дополнительных обстоятельств.

Гросси акцентировал:

Наше присутствие на ЗАЭС необходимо как никогда. Как я также сообщил Совбезу ООН, мы приближаемся к ядерной катастрофе. Атаки дронов в этом месяце стали первым явным нарушением 5 конкретных принципов защиты объекта, которые я установил в Совбезе ООН почти год назад.

Ранее мы писали о том, что Генштаб ВСУ не так давно предупреждал о вероятности новой провокации захватчиков на ЗАЭС.