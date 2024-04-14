О том, что российско-оккупационные войска намерены совершить идентичные провокационные действия на ЗАЭС, прикрывшись «фальшивым флагом», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль Генштаба ВСУ.

В Генштабе напомнили: РФ сейчас единственное государство-террорист в мире, которое удерживает в заложниках атомную электростанцию, используя объект для шантажа не только Украины, но и всей планеты. В частности, еще ни одна страна, за исключением РФ, не ставили мир на грань сознательной радиационной катастрофы.

Представители Генштаба добавили — в течение последних недель, Москва неоднократно пыталась переложить на Киев ответственность за применение беспилотников для атак на ЗАЭС, таким образом продолжая российскую практику шантажа Украинского государства и всего международного сообщества риском катастрофы на атомной станции.

В Генштабе акцентировали, что пока «освободители» не покинули ЗАЭС, и держат на ее территории свою боевую технику, располагая возможностью проведения операций, безопасность электростанции «не может быть гарантирована».

Ранее мы писали о том, что Федоров отвечал, могут ли удары РФ уничтожить плотину на Днепровской ГЭС.