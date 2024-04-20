О том, что группу лиц, фактически расстрелявших полицейских на Винниччине, необходимо как можно экстреннее разыскать (запущен план перехвата и в данном регионе, и в Одесской области), пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По словам Клименко, вовсе не так важно, кто и в какой одежде был, как и не имеет значения факт физического состояния (видимо, речь об алкогольном или наркотическом опьянении злоумышленников) или причина совершения преступления, поскольку таким действиям нет никакого оправдания ни в прошлом, ни в будущем.

Глава МВД подчеркнул, предварительно выразив соболезнования родственникам и близким полицейских, что стрелявших необходимо поскорее «найти и задержать», чтобы они ответили «по всей строгости Закона».

Клименко резюмировал:

И да: этот трагический случай демонстрирует, что тыла для полицейских нет.

Ранее мы писали о том, что Клименко показывал последствия обстрелов Харьковщины 10 апреля.