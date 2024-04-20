О том, что на видеоматериале с расстрелом полицейского в Винницкой области, распространяемом в медиапространстве страны, зафиксированы военнослужащие определенной воинской части, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

По словам командования Сухопутных войск, помимо вышеописанных фактов, они намерены оказать максимальное содействие во всесторонних и беспристрастных следственных мероприятиях, касающихся сегодняшнего убийства одного полицейского и ранения второго.

Кроме того, командование Сухопутных войск выражает глубокие соболезнования семье полицейского Максима Зарецкого, погибшего в период ночного нападения на Винниччине, одновременно отмечая — эта трагедия является невосполнимой потерей, и все виновные в ней преступлении должны понести «самое суровое наказание».

Ранее мы писали о том, что Генпрокуратура заявляла о возможной причастности военных к расстрелу полицейских в Винницкой области.