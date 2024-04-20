О том, что в ночь на эту субботу, 20 апреля, специалисты-спасатели смогли деблокировать из-под завалов многоэтажного жилого дома в этом городе тело еще одного погибшего мужчины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как стало известно, всего вследствие очередного военного преступления государства-террориста, в Днепре погибли 3 особы, а 24 — ранены. Также, подразделения ГСЧС успели спасти 12 человек, а еще 51 гражданскому лицу предоставлена необходимая психологическая помощь.

Также, в результате российских ударов 19 апреля по Днепропетровской области, в регионе погибли 8 человек (включая 2 детей), а 34 человека — получили ранения различной степени тяжести (среди них — 1 ребенок).

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

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