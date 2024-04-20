О том, что потенциал противовоздушной обороны Украине остается ограниченным и истощенным, тем самым позволяя российским самолетам свободно действовать, без ощущения угрозы, на важнейших участках фронта, тем самым поддерживая наступление армии Путина, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению военных аналитиков, способность российской авиации проникать на глубину более 100 километров в воздушное пространство Украины вблизи линии фронта, без несения каких-либо значительных потерь, указывает на одно — систем ПВО у нашей страны в таких районах все еще недостаточно. Именно такой «пробел» не позволяет полноценно сдерживать, или хотя бы мешать самолетам РФ действовать на передовой.

Кроме того, способность Сил Обороны в осуществлении дальних ударов, «приземляющих» российские стратегические самолеты, ведущие боевые действия, сможет лишь в краткосрочной перспективе ограничить операции авиации РФ, как это фиксировалось после предыдущей ликвидации аналогичных авиасредств врага. Таким образом, подчеркнули в ISW, данный ударный потенциал нашей страны, «не в состоянии компенсировать критический дефицит ПВО Украины».

Также, украинские войска все еще вынуждены использовать остатки техники, размещая свои ограниченные средства ПВО на некоторых более важных участках фронта, а не на других, что открывает российской авиации возможности проводить более последовательные и оперативные «достижения на земле», в частности, поддерживая продвижение «второй армии мира» у Часового Яра.

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