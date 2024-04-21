О том, что интенсивные бомбардировки Часового Яра повторяют тактические ходы армии Путина в период проведения наступления на Авдеевку, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как стало известно из слов спикера ОСГВ «Хортица», прозвучавших 18 апреля, российская авиация сбрасывают у Часового Яра от 20 до 30 боеприпасов/ежедневно, применяя для этого самолеты Су-25, задействованные у линии соприкосновения, или же Су-34, «висящие» в воздухе на расстоянии от передовой, и использующие крылатые управляемые авиабомбы (КАБы).

Таким образом, вышеописанные согласованные воздушные атаки, попросту повторяют тактику Авдеевской кампании, однако так как Часов Яр неплохо защищен, и расположен на возвышенной местности, пехота оккупантов достигла «лишь медленного прогресса в этом районе».

Ранее мы писали о том, что путинская армия безуспешно использует на Бахмутском направлении тактику «качелей».