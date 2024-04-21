О том, что на данном участке фронта, путинские войска интенсивно прибегают к использованию так называемого «ползущего наступления», а сама обстановка напоминает синхронность «качелей», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером 26 артбригады им. Романа Дашкевича Олегом Калашниковым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Калашникова, погодные условия способствуют проведению оккупантами активных штурмовых действий с применением как легких боевых бронированных машин для пехоты, так и тяжелых танков. Кроме того, иногда российскую пехоту бросают в бой без поддержки какой-либо техники.

В частности, «вторая армия мира» периодически пускает в дело такой «микс», но бронетехника применяется больше. Также, не прекращается работа вражеской артиллерии по позициям ВСУ и сбросы управляемых/корректируемых авиабомб (КАБов) на украинскую оборонную линию, то есть не только на населенные пункты, «как было это раньше».

Спикер 26 артбригады добавил — ситуация на Бахмутском направлении «весьма непроста», поскольку захватчики достигли некоторым успехов, но не кардинальных, из-за все того же «ползущего наступления». Также, Силы Обороны проводят и собственные контратакующие действия, на тактическом уровне, занимая огневые позиции «освободителей», и выбивая россиян из рубежей, и это «достаточно нестабильно и напоминает качели».

Ранее мы писали о том, что в ISW называли условия, при которых ВСУ этим летом переломят ход войны.