О том, что оперативные службы поначалу установили местонахождение фигурантов — они попытались укрыться на Одесчине, однако были задержаны при силовой поддержке спецподразделения «КОРД», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Нацполиции Украины Ивана Выговского, опубликованное в официальном Telegram-канале одноименной структуры.

Как стало известно, убийцы полицейского в действительности оказались двумя военными, отцом и сыном, 52 и 26 лет соответственно, ранее проживающими в Винницкой области. На данном этапе все обстоятельства вчерашнего инцидента, включая мотивы, приведшие к совершению тяжкого преступления, устанавливаются.

Кроме того, по факту нападения 20 апреля, следственной группой начато уголовное производство, согласно статье 348 «Уголовного Кодекса Украины», касающейся убийства/покушения на убийство сотрудника правоохранительных органов при выполнении служебных обязанностей: преступникам грозит пожизненный срок лишения свободы.

Фото — t.me/UA_National_Police

Фото — t.me/UA_National_Police

Ранее мы писали о том, что полиция раскрывала детали инцидента с подрывом гранаты в Голосеевском районе столицы.