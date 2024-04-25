Спикер оборонного ведомства в эфире «Радио Свобода» заявил, что за границей ТЦК работать не будут, а вручение повесток гражданам призывного возраста, которые находятся в других странах, выглядит достаточно нереальным, информирует «НБН».

Лазуткин напомнил, что после того, как новый закон о мобилизации вступит в силу мужчины призывного возраста в нашей стране и за рубежом в течение 60 дней должны обновить военно-учетные данные.

Представитель Минобороны подчеркнул, что украинцам в других государствах можно будет сделать эту процедуру через электронный кабинет, который должен заработать в июне, либо в дипломатических учреждениях.

Спикер МО добавил, что в электронных кабинетах граждане не смогут пройти ВВК, только обновить данные о смене места жительства, изменении семейного положения, резервировании, бронировании и т.п.

Ранее руководитель МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал отказ в предоставлении консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста за границей.