О том, что захватчики начали активнее атаковать населенные пункты Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка (юго-восточнее Часового Яра), стараясь поначалу обойти с флангов Часовой Яр, создав условия для оперативного «мешка», а потом захватить данный город, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера оперативно-тактической группировки войск «Хортица» подполковника Назара Волошина, размещенное Институтом изучения войны (ISW).

По словам Волошина, противник концентрирует усилия на прорыве оборонных позиций Сил Обороны восточнее Часового Яра, у пересечения канала Северский Донец/Донбасс, с целью захвата Часового Яра и перехода к последующим наступательным операциям на Краматорскую агломерацию (состоит из Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки).

Спикер «Хортицы» добавил — за несколько дней до субботы, 27 апреля, армия Путина сосредоточила немного больше «живой силы» в окрестностях Клещеевки, и интенсивно штурмуя позиции ВСУ около Белой Горы (юго-восточнее Часового Яра). В частности, враги в районе Белой Горы осуществляют перегруппировку сил, одновременно накапливая боеприпасы и интенсивно разминируя линию фронта.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ОСГВ «Хортица» раскрывали масштабы потерь армии Путина на Восточном направлении.