О том, что вопреки вышеописанным задержкам поставок от США, оккупанты все же не в состоянии полноценно прорваться через или «разгромить» оборонную линию защитников нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, экстренное прибытие американской военной помощи на фронт, даст возможность украинской армии урегулировать сложности с материально-техническим обеспечением и, соответственно, приостановить наступление путинских войск. Однако, вполне вероятно, что «вторая армия мира» интенсифицирует усилия, направленные на дестабилизацию обороны ВСУ, попытавшись закрепиться на некоторых участках фронта, до прибытия в Украину оружия от США.

Кроме того, «освободители» намереваются использовать текущие попытки наступления и ракетные атаки на Украину для подготовки плацдарма в ожидании начала более широкомасштабной аналогичной операции ВС РФ, запланированной на конец мая или начало июня. В частности, захватчики, на протяжении последующих недель, могут провести ряд дальнейших «тактических прорывов» у Авдеевки, оккупировав Часовой Яр, но не «захватят» Украину полностью.

В Институте изучения войны резюмировали:

Однако ни одно из этих усилий не перерастет в оперативно важное проникновение в ближайшей перспективе, не говоря уже о том, чтобы привести к краху оборонительной линии ВСУ в Донецкой области.

Ранее мы писали о том, что в ISW указывали на попытки оккупантов обойти оборонные позиции защитников у Часового Яра.