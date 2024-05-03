Аналитики ISW в своем отчете пишут, что Москва может предпринять три попытки для дестабилизации нашей страны, первая из них – захват города Часов Яр Донецкой области, информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на заявления представителя ГУР МОУ Вадима Скибицкого. Заместитель Буданова считает, что россияне не откажутся от своей цели по захвату Донетчины и Луганщины, концентрируя сейчас свое внимание на оккупации Часового Яра, где имеют лучшие возможности для достижения оперативных успехов.

Вторая попытка дестабилизации Украины Кремлем – повторное наступление армии Путина на Сумы или Харьков. Генерал сообщал, что РФ собрала у границы с нашей страной около 35 000 оккупантов, планируя увеличить это количество до 50 000-70 000. Однако этой группировки будет недостаточно для захвата областных центров.

Третья попытка Москвы дестабилизировать нашу страну – кампания по дипломатической изоляции Украины. Американские эксперты напомнили заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, который сообщал, что Москва считает, что якобы до сих пор может оспаривать будущее нашего государства на поле боя.

Кремль пытался сорвать поставки военной помощи Киеву, побуждая его союзников воздерживаться от поддержки Украины из-за опасений эскалации. Также РФ для противостояния Западу хочет объединить постсоветские страны и незападные государства, которые украинские власти намерены привлечь к Глобальному саммиту мира в следующем месяце.

Ранее руководитель Харьковской ОВА высказался об открытии новых линий фронта войсками Путина на севере Украины.