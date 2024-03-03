О том, что в соответствии с обнародованной информацией, в денежном эквиваленте ущерб от повреждений и разрушений объектов гражданской инфраструктуры в Украинке достиг 153 млрд долларов, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал Telegram-канала UAWarInfographics.

В частности, антирейтинг ущерба от действия государства-террориста выглядит нижеуказанным образом:

в Донецкой области убытки оцениваются в 38,7 млрд долларов;

в Харьковской области — в 27,8 млрд долларов;

в Луганской области — в 17,8 млрд долларов;

в Запорожской области — в 13,5 млрд долларов;

в Херсонской области — в 12,6 млрд долларов;

в Киевской области — в 11,2 млрд долларов;

в Сумской области — в 5,5 млрд долларов;

в Николаевской области — в 5,6 млрд долларов;

в Черниговской области — в 3 млрд долларов;

в Днепропетровской области — в 2,9 млрд долларов.

Несколько меньше от агрессии пострадали и прочие регионы нашей страны, что можно увидеть на инфографике:

Фото — t.me/uawarinfographics

Ранее мы писали о том, что Андрющенко рассказывал, с какой целью РФ перебросила в Мариуполь десятки полицаев.