О том, что Силы Обороны нашей страны не утратили ни единой позиции на указанном направлении, вопреки попыткам усиленных штурмов со стороны «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на информацию главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, озвученную в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Синегубова, российско-оккупационные войска стремятся продвинуться вглубь Харьковской области, поближе к Липцам, Волчанска и Харькова, но украинская армия встретила захватчиков достойным ответом, и, непосредственно наши боевые бригады, удержали все позиции, сдержав врагов, — «сейчас фронт фактически стабилизирован».

Кроме того, ВСУ «минусуют» противника на фактически всей Харьковщине, одновременно отслеживая его действия для последующего анализа, в частности, — станет ли РФ «подтягивать резервы по этим направлениям», или решит концентрировать свои усилия на иных участках фронта.

Глава Харьковской ОВА добавил — наши воины не оставили свои плацдармы и на Купянском направлении, включая северную часть региона. При этом, вопреки действительно тяжелейшей обстановке, вследствие интенсификации действий путинской армии «на новом фактически направлении», все сохраняется под контролем ВСУ.

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW раскрывали настоящие цели активизации наступления РФ на Харьковщине.