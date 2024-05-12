О том, что в период 5 по 12 мая, российско-оккупационные войска, помимо техники, оставили на передовой в Украине 8 030 «черных пакетов», пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, размещенную в официальном Telegram-канале командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
В частности, вследствие весьма заметных 7-дневных боевых потерь, армия Путина не досчитается:
- в личном составе — 8 030 «хороших русских» (на прошлой неделе — 8 110);
- в танках — 79 штук (ранее — 96);
- в боевых бронемашинах — 196 штук (ранее — 188);
- в артиллерийских системах — 260 штук (ранее — 264);
- в РСЗО — 9 штук (ранее — 7);
- в средствах ПВО — 7 штук (ранее — 14);
- в автотехнике/цистернах — 401 штуку (ранее — 353);
- в спецтехнике — 40 штук (ранее — 31);
- в самолетах — 1 штука (не изменилось);
- в оперативно-тактических беспилотниках — 274 штуки (ранее — 129);
- в крылатых ракетах — 47 штук (ранее — 23).
Ранее мы писали о том, что Институт изучения войны раскрыл реальные цели активизации наступления РФ на Харьковщине.
Добавить комментарий