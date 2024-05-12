О том, что в период 5 по 12 мая, российско-оккупационные войска, помимо техники, оставили на передовой в Украине 8 030 «черных пакетов», пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, размещенную в официальном Telegram-канале командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

В частности, вследствие весьма заметных 7-дневных боевых потерь, армия Путина не досчитается:

в личном составе — 8 030 «хороших русских» (на прошлой неделе — 8 110);

в танках — 79 штук (ранее — 96);

в боевых бронемашинах — 196 штук (ранее — 188);

в артиллерийских системах — 260 штук (ранее — 264);

в РСЗО — 9 штук (ранее — 7);

в средствах ПВО — 7 штук (ранее — 14);

в автотехнике/цистернах — 401 штуку (ранее — 353);

в спецтехнике — 40 штук (ранее — 31);

в самолетах — 1 штука (не изменилось);

в оперативно-тактических беспилотниках — 274 штуки (ранее — 129);

в крылатых ракетах — 47 штук (ранее — 23).

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

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