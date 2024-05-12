О том, что граждане Украины, получившие вид на жительство или трудоустроенные в Германии, не будут высланы из этого государства, вопреки стремлениям Киева к возвращению своих граждан (для участия в войне против РФ), выехавших за рубеж, пишет «НБН», ссылаясь на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, опубликованное местным изданием Deutsche Welle.

По словам Шольца, на данном этапе правовая ситуация сложилась так, что «проживание [украинских мужчин] здесь [в Германии] не ставится под сомнение». Кроме того, официальное трудоустройство в ФРГ также исключает депортацию в Украину.

Помимо всего вышеописанного, канцлер не забыл призвать украинцев в Германии активнее находить работу, подчеркнув, — несмотря на то, что многие уже это делают, все же «есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на [немецком] рынке труда».

Ранее мы писали о том, что в МИД Польши называли возможную высылку украинских военнообязанных «этически неоднозначной».