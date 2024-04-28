О том, что помощь Киеву, касающаяся возвращения украинцев мобилизационного возраста домой, для Варшавы может оказаться «этически неоднозначной», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского, прозвучавшее в эфире TVN24.

По словам Сикорского, правительству Украины необходимо проявить более активную позицию, так как для Польши данная ситуация с вводом ограничений для военнообязанных украинцев и вероятной последующей отправкой «домой», является этически неоднозначным вопросом.

Глава МИД Польши добавил — Варшава, безусловно понимает, что Киеву необходимы потенциальные защитники для укрепления оборонного потенциала страны, однако, пока еще малоизвестно, какие инициативы станет продвигать Украина после принятия закона о мобилизации.

Отдельно Сикорский напомнил — в 2023 году украинская сторона предлагала Польше отменить социальные выплаты и поддержку украинцев, не урегулировавших свои «отношения с военной службой [в Украине]».

Ранее мы писали о том, что в Польше анонсировали введение обязательного обучения детей-беженцев из Украины в местных школах.