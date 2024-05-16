О том, что «освободители», занявшие северную часть города Волчанск (Харьковская область) стали не только брать в плен гражданских лиц, но уже зафиксированы случаи расстрелов мирного населения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главыа МВД Игоря Клименко.

По словам Клименко, располагающего оперативной информацией, захватчики, которые ранее попытались закрепиться в Волчанске, запрещали местным жителям эвакуироваться — людей похищали и сгоняли в подвалы.

Кроме того, появились сведения о первых казнях гражданских лиц российскими военными. В частности, одного из жителей Волчанска, который намеревался просто уйти пешком, отказавшись исполнять команды захватчиков, россияне попросту убили.

На данный момент, следственными группами Нацполиции Украины в Харьковской области, инициировано начало уголовных производств по фактам несоблюдения правил и обычаев войны солдатами государства-террориста.

Ранее мы писали о том, как начальник Нацполиции Харьковщины комментировал обстрелы Волчанска.