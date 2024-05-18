О том, что запрет администрации президента Джозефа Байдена на использование американского оружия для осуществления ударов по территории страны-агрессора, критически мешает украинским усилиям в противодействии наступлению российско-оккупационных войск на севере Харьковщины, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению военных экспертов ISW, подобные запреты, объявленные как США, так и прочими западными странами-партнерами (например, Германией), сформировали в приграничных регионах государства-террориста так называемый «островок безопасности», из неба над которым российская авиация может беспрепятственно проводить планерно-бомбовые (сброс КАБов) и ракетные атаки на позиции Сил Обороны и прифронтовые города и села. Кроме того, «благодаря» такому прикрытию, «освободители» и их бронетехника в состоянии свободно концентрировать силы перед активизацией боевых действий.

Аналитики Института изучения войны акцентировали:

Такая политика США серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

Ранее мы писали о том, что Сырский сообщал, на каких участках фронта Харьковщины РФ сконцентрировала усилия.