О том, что российский генералитет поставил задачи «освободителям» не только захватить Часов Яр, но и овладеть Волчанском, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Института изучения войны (ISW)

В соответствии с проанализированными данным, захватчики ранее не смогли достичь существенных тактических успехов у Часового Яра, вопреки осуществлению штурма ротным механизированным подразделением восточной окраины города 4 апреля, потому повторили атаку 17 мая. В частности, с оперативного ракурса, оккупантам важен захват данного населенного пункта, поскольку этот плацдарм позволит обеспечить армии Путина более выгодные позиции для последующего наступления на Константиновку и Дружковку — городов, образующих южную часть оборонительного пояса ВСУ, являющегося основой защиты Украины на Донетчине.

Фото — understandingwar.org

Также, российско-оккупационная армия, на текущий момент, отдает приоритет Волчанску, поскольку его захват, судя по всему — одна из тактически-оперативных целей первой стадии наступательной кампании на севере Харьковщины. Этот город является наиболее крупным населенным пунктом у границы, и сможет обеспечить путинским войскам точку, близкую к тылу РФ, дав возможность подготовиться, а потом и перейти ко второй фазе текущей «спецоперации» в регионе.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что Генштаб называл участки фронта Харьковщины, на которых ВСУ достигли частичного успеха 18 мая.