О том, что оккупанты не прекращают усиленных штурмовых действий на Харьковском направлении — только в течение этого дня, 18 мая, армия Путина совершила две атаки на позиции защитников под Липцами и Волчанском, однако не добилась значительных успехов, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно из свежей сводки Генштаба, бойцы Сил Обороны результативно оттесняют «вторую армию мира» по направлению к селу Глубокое. Также, только на протяжении минувших 24 часов, «освободители» не досчитались на Харьковском направлении как минимум 10 единиц бронетехники и 19 в «живой силе».

Кроме того, подразделения ВСУ продолжают эффективно отражать две российские атаки в окрестностях села Берестово на Лимано-Купянском направлении. При этом, защитники не прерывают осуществления штурмов в районах Тернов и Синьковки, а также в отдельных районах — имеют частичный успех.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что Синегубов рассказывал о ситуации на передовой 18 мая, уточнив количество жертв российского обстрела Харькова 17 мая.