О том, что на протяжении 12-19 мая, захватчики, если не считать техники, оставили на поле боя в Украине не менее 10 000 «живой силы», информирует «НБН», ссылаясь на сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Как стало известно, еженедельные потери путинских войск существенно увеличились, почти на 2 000 оккупантов, поскольку ранее, за идентичный период, эти цифры составляли лишь 8 030 единиц. Кроме того, в течение минувших 7 дней, Силы Обороны смогли эффективно «утилизировать» 1 333 единицы разнообразной вражеской техники врага (было 1 314), то есть РФ не досчитается:

в танках — 122 штуки;

в боевых бронемашинах — 255 штук;

в артсистемах/РСЗО/ПВО и ЗРК — 229 штук;

в авто- и спецтехнике — 467 штук;

в самолетах и вертолетах — 5 штук;

в ракетах — 10 штук;

в различных беспилотниках — 245 штук.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» объясняли, почему РФ не удается вывезти ликвидированную технику из Крыма.