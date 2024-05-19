О том, что захватчики так и не отправили на ремонтные работы «инновационный» зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», «утилизированный» Украиной рядом с аэродромом в Джанкое до состояния металлолома во втором весеннем месяце, пишет «НБН», ссылаясь на фотоматериал, обнародованный в Telegram-канале крымского движения сопротивления «АТЕШ».

Как стало известно агентурной сети «АТЕШ», технический персонал путинской армии так и не приступила к вывозу этого уничтоженного «Триумфа», капитально поврежденного после удара Сил Обороны более месяца назад, — 16 апреля.

В частности, обломки военного оборудования так и остаются на территории авиабазы, что явно указывает на вероятные проблемы РФ с логистическими путями, управлением и координацией сил и ресурсов.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы наш информационный портал писал о том, что в «АТЕШ» показывали, как РФ пытается защитить базу Черноморского флота в Новороссийске после атаки Украины.