О том, что поначалу фиксировались звуки серии ударов, а потом прогремел ряд взрывов в Харьковском районе — вследствие очередного военного преступления путинских войск погибло множество гражданских, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале главы Харьковской ОВА (областной военной администрации) Олега Синегубова.

По словам Синегубова, в соответствии с предварительной информацией, поступившей в 12 часов 17 минут воскресенья, не менее 8 человек пострадали в результате нескольких попаданий по Малоданиловской общине. В число раненых входит фельдшер экстренной медпомощи (выехал на место инцидента), а также практически уничтожен автомобиль «скорой».

Глава Харьковской ОВА добавил — пока известно о 4 погибших гражданских особах, при этом, угроза повторных обстрелов сохраняется.

Ранее мы писали о том, что Синегубов рассказывал о ситуации на передовой в субботу, 17 мая.