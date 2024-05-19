О том, что российско-оккупационная армия этим воскресным днем, 19 мая, нанесла удар несколькими ракетами, угодив в базу отдыха, расположенную в пригороде Харькова, в результате чего есть множество погибших и раненых гражданских лиц, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале мэра прифронтового города Игоря Терехова.

По словам Терехова, воскресная трагедия является терроризмом в первоначальном виде. В частности, серия взрывов, которую около 12 часов дня почувствовал весь Харьков, произошла в близлежащем пригороде: по базе отдыха, где собрались люди, ударили две российские ракеты, унеся жизни пятерых, еще шестнадцать — ранив.

Мэр Харькова подчеркнул: запуск каждой ракеты, каждого снаряда и каждый взрыв, прямо нарушают все нормы международного законодательства, лишний раз подтверждая — РФ регулярно совершает преступления против человечества.

Терехов акцентировал:

Каждый акт агрессии только укрепляет нашу волю, наше стремление к победе. Мы защищаем свою землю, своих детей, свое будущее. Ведь каждая жизнь — бесценна. И каждая потеря — невыразимая боль. Но вместе мы сильны. Вместе мы — непобедимы.

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал о последствиях российского удара по Харьковскому району.