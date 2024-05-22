О том, что сегодня, российско-оккупационные войска осуществили атаку на Чугуев, повредив не только здание детского сада, но и ранив множество мирных граждан, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской ОВА (областной военной администрации) Олега Синегубова.

По словам Синегубова, по состоянию на 10 часов утра среды, известно о 7 пострадавших вследствие военное преступления РФ. В местные медучреждения направлено не менее 4 травмированных.

Среди получивших ранения различной степени тяжести:

28-летний мужчина;

женщины в возрасте 22, 41, 42, 55, 65 и 77 лет.

В соответствии с предварительной информацией военных прокуроров, оккупанты ударили по городу не «баллистикой», а модифицированными ракетами от ЗРК С-400 «Триумф».

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали о ходе боев на Харьковщине, сообщив о ситуации в Волчанске.