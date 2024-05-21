Волошин в эфире национального телемарафона рассказал, что на Харьковщине ситуация остается сложной, она динамично меняется – армия Путина пытается прорвать оборону защитников возле Волчанска, села Липцы и села Старица, информирует «НБН».

Он сообщил, что российские оккупанты сочетают наземные штурмы с ударами авиацией. Самолеты «второй армии мира» атакуют ракетами и бомбами областной центр и другие населенные пункты региона.

Как отметил представитель ОСГВ «Хортица», за прошедшие сутки ВС РФ осуществили 83 атаки, при этом количество боевых столкновений сократилось почти вдвое. Также оккупанты в приграничье значительно усилили свою оперативно-тактическую группировку.

В то же время украинские войска пытаются оттеснить ВС РФ в направлении поселка Глубокое и в районе Волчанска.

Напомним, в ночь на 21 мая армия Путина ударила по Харькову дронами-камикадзе «Шахед». Начальник ОВА Олег Синегубов показал кадры последствий атаки и назвал количество пострадавших.