О том, что на данный момент не прекращаются спасательные мероприятия, предусматривающие разбор завалов здания и поиск пострадавших граждан, но уже известно о множестве погибших и раненых харьковчанах, пишет «НБН», ссылаясь на официальные Telegram-каналы главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и Нацполиции Украины.

В частности, по состоянию на 1 час 25 минут дня, известно о 7 погибших гражданских лицах, а еще 16 людям оказывается необходимая медпомощь. Также, по предварительной информации, можно сделать выводы — «вторая армия мира» обстреляла Харьков десятками модифицированных зенитных ракет от комплексов С-300/С-400, нацелив удары на Холодногорский и Основянский районы города.

Глава Харьковской ОВА подчеркнул — данное предприятие, по которому был осуществлен обстрел, является абсолютно гражданским, обычной типографией.

Фото — t.me/synegubov

Фото — t.me/synegubov

Фото — t.me/synegubov

Ранее мы писали о том, как Зеленский комментировал новую атаку РФ на Харьков и обратился к мировым лидерам.