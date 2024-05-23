Украинский лидер в своем Telegram-канале сообщил, что ВС РФ в очередной раз обстреляли Харьков ракетами, а также ударили по Люботину. В результате атак оккупантов есть раненые и убитые, информирует «НБН».

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

По словам гаранта, российские террористы пользуются тем, что наша страна до сих пор не имеет достаточное количество систем противовоздушной обороны, кроме того, у ВСУ нет надежной возможности уничтожать пусковые установки захватчиков там, где они расположены – вблизи границы Украины.

Президент отметил, что это не слабость нашей страны, это слабость мира, который никак не решится вести себя с оккупантами так, как они этого заслуживают.

Зеленский добавил, что террор должен проигрывать на любом континенте и в любых условиях. Глава государства добавил, что Украина делает все, что может, однако необходимо больше решительности от мировых лидеров.

Ранее президент заявил, что Польша может помочь сбивать российские ракеты над украинской территорией.