О том, что на передовой в Харьковской области, армия Путина, вопреки незначительному продвижению в период активизации наступления, все же завязла у некоторых населенных пунктов данного региона, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам Сырского, сейчас оккупанты втянуты и завязли в уличных боях за город Волчанск, где несут колоссальные потери в «живой силе» штурмовых подразделений. «Вторая армия мира» пытается перебрасывать пополнение с различных направлений, одновременно стремясь поддержать интенсивность атак, однако безрезультатно.

Кроме того, в окрестностях Липцов россияне тоже несут громадные потери, и вынуждены перейти к активной стадии обороны, проводя минирование и огневое поражение позиций Сил Обороны, но без особых достижений.

На Купянском направлении, добавил главком ВСУ, не прекращаются бои в лесном массиве севернее города. Несколько осложнилась обстановка под Кисловкой, где враги пробуют прорвать оборонную линию, и выйти к реке Оскол, бросая в бой новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, в итоге, «утилизируются» противотанковыми средствами и FPV-дронами в период выдвижения.

Ранее мы писали о том, как в Госпогранслужбе высказывались о возможном наступлении РФ на Сумщине в ближайшее время.