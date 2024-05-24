О том, что ВСУ недавно смогли отбить часть территорий севернее города Харьков, не прекращая противостоять наземным атакам РФ в указанном районе, продвинувшись юго-восточнее села Лукьянцы, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Российско-оккупационная армия в течение последних дней не прекращала наземных атак у Липцов. Кроме того, российские «военблогеры» признали — украинские войска провели серию контратак в окрестностях Липцов и Глубокого (севернее Липцов). При этом, вбросы «рупоров Кремля» о продвижении армии Путина до 0,5 километра у Липцов, визуально не подтверждаются аналитиками Института изучения войны.

Кроме того, идентичное опровержение ISW касается утверждений российских «военкоров» об «успехах» захватчиков в Волчанске — в этом городе, оккупанты якобы смогли пройти до 0,4 километра в город, несмотря на явные признаки позиционных боев, то есть перехода в глубокую оборону. Также, оккупанты не достигли результатов после активизации наземных атак у Старицы (к юго-западу от Волчанска).

Фото — understandingwar.org

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что Сырский сообщал об обстановке на Харьковщине 23 мая.