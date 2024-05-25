О том, что страна-агрессор, судя по всему, стремится использовать любую паузу в войне, в том числе и «прекращение огня», с целью усиления подготовки к последующим наступательным кампаниям в Украине, включая и новые попытки уничтожения украинской государственности, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW напомнили — помимо развязывания текущей войны, РФ в 2014 года вторглась в Крым и на Донбасс, нарушив целый перечень международных обязательств Москвы по соблюдения суверенитета и территориальной целостности страны, попросту проигнорировав собственное признание Украины как независимого государства в 1991 году, а также условия подписанного Будапештского меморандума 1994 года, в котором Кремль обязывался исполнять все соответствующие нормы.

С учетом вышеописанного исторического опыта, у Киева нет никаких оснований полагать — Москва станет уважать какие-либо новые договоренности, обязывающие РФ не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, прекращение огня предоставило бы РФ возможность восстановления истощенных сил, включая привлечение дополнительных человеческих ресурсов на широкомасштабную экспансию и реформирование системы, вместо ведения боевых действий в Украине. Все данные факторы позволили бы России расширить мощности своего оборонно-промышленного комплекса без ограничений, связанных с нынешними оперативными нуждами.

Также, в Институте изучения войны уверены — Кремль сможет воспользоваться прекращением огня для переподготовки армии и средств, которые в дальнейшем бросит на «корректировку» режима, демилитаризацию и продолжение завоевания Украины.

Однако, прекращение огня, вопреки открытию идентичных возможностей для Украины по решению вопросов переформатирования ВСУ и развития оборонной промышленности на фоне «заморозки» фронта, ослабит международную поддержку Киева, сделав эту войну «менее насущной и важной для Запада», таким образом позволив РФ опередить украинскую армию в подготовке к возобновлению боевых действий.

Ранее мы писали о том, что в ISW опровергали «успехи» РФ на Харьковщине.