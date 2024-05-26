О том, что российско-оккупационная армия начала свое наступление в северной части Харьковской области с урезанным объемом сил, и еще не перебросила в этот район существенные резервы, и это спровоцировало снижение темпов продвижения РФ, но, судя по всему, в ближайшее время все может измениться, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков Института изучения войны, разрозненность подразделений «второй армии мира», которые сейчас задействованы на севере Харьковщины, на фоне явной нерешительности российского командования, касающейся привлечения к боевым действиям остающихся резервов, указывает на одно — РФ, похоже, пытается довести количественный состав Северной группировки до запланированной, перед началом активизации предсказуемых действий, то есть новой фазы наступления на этом участке фронта.

Впрочем, вышеописанное падение темпов, безусловно, открывает для Сил Обороны Украины дополнительные тактические возможности для осуществления контратак, вопреки тому, что защитники пока не проводят ограниченную контрнаступательную операцию, направленную на вытеснение российских войск с севера Харьковской области.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему Путин начал призывать к прекращению огня в Украине.