О том, что с приходом июня, алгоритм оплаты населением услуг электроснабжения будет пересмотрен в очередной раз, и тариф, учитывающий объем потребления более 100 киловатт-часов, возрастет, как минимум, на 80 процентов, пишет «НБН», ссылаясь на правительственные источники «РБК-Украины».

В частности, при условии потребления до 100 киловатт-часов электричества, тарификация останется прежней — в 2,64 гривны (264 гривны/ежемесячно). Однако, все, что превысит диапазон в 100 киловатт-часов, необходимо будет оплачивать от 4,8 гривны/киловатт-час.

Кроме того, если энергопотребление в отдельном домовладении «перешагнет» отметку в 200 киловатт-часов, то сумма в платежке увеличится до 744 гривен/ежемесячно, а при сжигании 300 киловатт-часов, потребуется «гасить» 1 224 гривны/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, как в Раде объясняли необходимость повышения тарифа на электричество для населения в несколько раз.