О том, какое решение принято сегодня Кабмином относительно повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей страны с завтрашнего дня, 1 июня, пишет «НБН», ссылаясь на источники «Экономической правды».

Как стало известно, обновленная тарификация электричества станет действовать с грядущего июня и до конца апреля следующего года, то есть менее 12 месяцев. В частности, с субботы, 1 июня, населению придется оплачивать один киловатт-час по цене в 4,32 гривны, при условии превышения 100-киловаттного лимита потребления.

Также, предусмотрен ряд изменений, которые затронут индивидуальных/коллективных бытовых потребителей, при условии, что в их жилье установлены электроотопительные плиты/котлы:

до 2 000 киловатт-часов/ежемесячно — 2,64 гривны;

более 2 000 киловатт-часов/ежемесячно — 4,32 гривны.

Ранее мы писали о том, как эксперт прокомментировал неуместность повышения тарифов на электричество с июня.