О том, как сейчас осуществляется несколько «расширенная» мобилизация в стране, а также какие есть нюансы у данного процесса, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное президентом Владимиром Зеленским в период проведения пресс-конференции на третьем саммите «Украина/Северная Европа», и опубликованное на YouTube-канале ОПУ.

По словам Зеленского, текущая мобилизация в Украине является абсолютно обязательной, и даже больше — процедура «не заканчивается и продолжается», в соответствии с нормами закона, одобренного парламентом.

Президент Украины подчеркнул, что в текущий момент, перерегистрация всех мужчин в мобилизационном возрасте (18-60 лет) — обязательна. Кроме того, сейчас доступна технологическая возможность пройти регистрацию для каждого человека (речь о приложении «Резерв+»).

Отдельно Зеленский акцентировал, напомнив об успешном обновлении данных более 1 млн украинцев:

Это [обновление данных] не означает, что этот человек обязательно идет на фронт… Это не означает, что эти люди будут мобилизованы. Мобилизация как шла, так и идет. Скажу вам, она после этого закона увеличилась.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал об освобождении из российского плена еще 75 украинцев.