О том, что в ночь на этот выходной день, захватчики в очередной раз били по объектам энергетической инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Facebook-профиле главы Минэнерго Германа Галущенко.

По словам Галущенко, армия Путина старалась уничтожить критически-важные объекты, расположенные на территориях Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, и Ивано-Франковской областей.

На данный момент, масштабы последствий ночного комбинированного удара уточняются. Однако, одно можно утверждать уверенно — на атакованные объекты уже отправлены бригады энергетиков, цель которых — обследовать/устранить все разрушения и поломки.

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