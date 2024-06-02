О том, что государство-террорист стремится сорвать указанный Глобальный саммит мира, оказывая давление на правительства определенных стран, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную президентом Владимиром Зеленским в период проведения пленарной сессии в Сингапуре, транслирующейся YouTube-каналом ОПУ.

По словам Зеленского, представителя Кремля, в преддверии Глобального саммит мира, активно посещают многие страны планеты, в которых угрожают блокированием поставок продуктов питания, сельхозпродукции или товаров химпромышленности. Кроме того, Москва предупреждает, что при невыполнении ее пожеланий, станет демпинговать стоимость услуг энергетики, то есть попросту «давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите».

Президент Украины подчеркнул, что Киев располагает подтверждениями указанных действий РФ от 106 стран мира, предоставленных на высоком уровне, «на уровне мировых лидеров, высоких представителей своих государств».

Также, Зеленский добавил, что такое негативное влияние РФ распространяется на многочисленные регионы мира, о чем свидетельствует «не очень хорошая информация», указывающая на одно — «некоторые государства начали ей [России] помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира».

Ранее мы писали о том, что Зеленский раскрывал, какой политик помог достучаться до Трампа и разблокировать помощь США.