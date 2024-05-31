Лидер украинцев в интервью британскому изданию The Guardian раскрыл, что бывший глава британского правительства Борис Джонсон помог разблокировать решение Конгресса США о выделении помощи Украине, информирует «НБН».

По словам президента, бывший премьер-министр Соединенного Королевства стал «инструментом», чтобы достучаться до 45-го главы США, под влиянием которого члены Республиканской партии полгода блокировали предоставление более 60 миллиардов долларов помощи Украине.

Гарант уточнил, что у британского политика состоялся продуктивный разговор с Трампом, который стал одной из инициатив, направленных на изменение позиции республиканцев относительно поддержки Киева Вашингтоном.

Глава государства назвал Джонсона «хорошим другом», отметив, что он действительно помог нашей стране.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании ранее призывал не паниковать из-за возможной победы Трампа на президентских выборах. По мнению политика, оппонент Байдена будет поддерживать Украину в борьбе с агрессором.