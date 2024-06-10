О том, что ни парламент, ни правительство не намерены вводить рассылку любых электронных уведомлений для военнообязанных граждан, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от члена оборонного комитета ВРУ Федора Вениславского в интервью для «РБК-Украина».

По словам Вениславского, в период рассмотрения законопроекта об усилении мобилизационного процесса, вопросы, касающиеся э-уведомлений обсуждались, и, в итоге, удалось определиться с окончательной консенсусной позицией — «электронных повесток через электронные кабинеты не будет».

Представитель оборонного комитета парламента добавил, что новым мобилизационным законом не регламентирована возможность отправки посредством э-кабинета «Резерв+» любых сообщений/направлений на прохождение военно-врачебной комиссии.

Вениславский резюмировал:

Поэтому с точки зрения закона, направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны отвечали, когда госприложение «Резерв+» получит полноценную юридическую силу.