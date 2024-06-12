О том, почему официальный Будапешт не намерен участвовать в принятии решений НАТО по пролонгации помощи Украине, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга, опубликованное в «Интерфакс-Украина».

По словам Столтенберга, на июльском саммите НАТО, государства-союзники должны одобрить выделение долгосрочного финансирования Украины, в рамках «предсказуемости и отчетности», необходимой Киеву. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан четко обозначил свою позицию — Будапешт не станет участвовать в подобных усилиях Альянса.

В частности, никто из представителей Венгрии не поучаствует в вышеуказанном виде деятельности, и потому никакие активы Будапешта также не будут затронуты, для поддержки Украины.

Генсек НАТО акцентировал:

В то же время премьер-министр [Орбан] меня заверил, что Венгрия не будет против этих усилий и позволит другим союзникам продвигаться вперед.

Ранее мы писали о том, что Столтенберг предложит альтернативный вариант 5-летнего фонда военной помощи Украине на июльском саммите.