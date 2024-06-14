О том, что российско-оккупационная армия стремится перебросить резервные подразделения на северный фронт Харьковщины, чтобы вернуть инициативу на поле боя, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Как стало известно, ряд российских «военкоров» пожаловался на контратаки ВСУ в районе Глубокого и у Волчанска и его окрестностей, одновременно утверждая — якобы «вторая армия мира» продвинулась на 1,8 километра вдоль 4,5-километровой линии соприкосновения севернее Волчанска и достигла «успехов» рядом с агрегатным заводом.

При этом, как российские, так и отечественные источники полагают — РФ вынужденно ввела неизвестный объем резервов на севере Харьковской области, судя по всему, вследствие безрезультатности действий «живой силы», уже брошенной на передовую.

Следует отметить, что в соответствии с заявлением спикера Харьковской группировки войск ВСУ Юрия Повха, «освободителям» приходится возводить фортификации вокруг ранее захваченных плацдармов в регионе. Кроме того, как 12, так и 13 июня, российско-захватническая армия осуществила серию неудачных наземных атак у Глубокого, Волчанска и Тихого.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что РФ выставляла заградотряды «кадыровцев» на севере Харьковщины для сдерживания дезертиров.