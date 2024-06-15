О том, что на самом деле Москва вовсе не заинтересована в добросовестном переговорном процессе, поскольку Путин лишь стремится к полному уничтожению украинской государственности, одновременно демонстрируя Западу «готовность» к миру для ускорения исполнения собственных планов, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, перманентное акцентирование на признании временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины российскими, вовсе не указывает на то, что Кремль когда-либо откажется от расширенных стратегических целей. В частности, предложенное Путиным «прекращение огня», предусматривающее «освобождение» ВОТ, смогло бы конкретизировать идею — территориальная целостность Украины в любой момент может стать предметом обсуждений. Таким образом, согласие Киева на исполнение пожеланий Путина, оказалось бы прецедентом, к которому Москва, без сомнений, вернется, чтобы добиться последующих идентичных уступок или вообще поставить под сомнение принципы государственности Украины.

Кроме того, подобная «победа» РФ, не столько устранила бы угрозу Украины в качестве противника в преддверии потенциальной войны с НАТО, но и открыла стране-агрессору доступ к миллионам людей, которых можно принудить к военной службе, включая овладевание украинскими материальными ресурсами и промышленными возможностями.

Помимо этого, Кремль, судя по всему, не против повлиять на любые грядущие западные дискуссии об отправке Украине дополнительной помощи, необходимой ВСУ для начала контрнаступательных операций в среднесрочной перспективе, а также практически сорвать Глобальный саммит мира 15-16 июня в Швейцарии.

Ранее мы писали о том, как Столтенберг прокомментировал ультиматум Путина относительно отказа Украины от вступления в НАТО.