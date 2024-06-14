В ходе пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО прокомментировал условия для начала переговоров по завершению войны, которые перечислил глава Кремля. Путин требует, чтобы Украина отдала РФ территории Донбасса, Херсонщины и Запорожья, а также отказалась от интеграции в Альянс.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Столтенберг отметил, выводить войска со своей территории – это не дело Украины, ведь забрать свою армию из захваченных регионов как раз должна Москва.

По словам генсека НАТО, ультиматум Путина свидетельствует о том, что такое предложение для начала переговорного процесса не является добросовестным и лишь подтверждает, что Кремль по-прежнему намерен достичь своих военных целей, рассчитывая на большую территорию, чем смогли захватить ВС РФ.

Политик добавил, что Москва хочет контролировать соседнее государство, что было ее целью с начала войны, и является нарушением международного права. Поэтому страны Альянса поддерживают Украину в борьбе с оккупантами.

Напомним, Путин отреагировал на подписание соглашения о безопасности между США и Украиной, назвав договор двух стран «ничтожным».