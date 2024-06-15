О том, что в течение пятницы, 14 июня, путинская армия стремилась продолжить наступательные действия в северной части Харьковской области, но, несмотря на заявления «рупоров Кремля», никаких подтвержденных изменений линии фронта данном направлении не зафиксировано, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Как стало известно, так называемые «военкоры» РФ утверждали — захватчики якобы смогли продвинуться до 100 метров в неуказанной части города Волчанск, однако аналитики ISW не нашли этому визуального подтверждения, то есть опровергли.

В частности, в течение предыдущих 48 часов, ожесточенные боестолкновения с оккупантами наблюдались у Липцов рядом с Глубоким и в периметре Волчанска — речь идет об окрестностях Агрегатного завода и Тихого.

Следует отметить, что накануне кремлевский тиран Владимир Путин продублировал свой тезис — наступательные операции «второй армии мира» на Харьковщине являются лишь частью усилий, направленных на создание «санитарно-буферной зоны», якобы необходимой для защиты приграничных районов страны-агрессора от украинских ударов. При этом, российский диктатор проговорился — «освободители» не в состоянии оттеснить Силы Обороны на достаточно далекое расстояние от границы с РФ.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали, что 14 июня в ISW показывали, где на Харьковском направлении ВСУ удалось отбросить оккупантов.