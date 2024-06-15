О том, что на после активизации наступления РФ на Харьковщине, и, соответственно, усиления попыток российско-оккупационной армии захватить приграничные населенные пункты, «освободители» стали применять гораздо больше КАБов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, прозвучавшее в официальном Telegram-канале президента Зеленского.

По словам Зеленского, РФ каждый месяц сбрасывает на Украину от 3 200 до 3 500 КАБов (guided aerial bombs), нацеливая удары исключительно на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

Президент Украины добавил, что таких атак государства-террориста — запугивание людей, чтобы те поскорее покидали свои дома, выезжали с территории той или иной общины, и Россия смогла оперативнее оккупировать «освобожденные» села и города.

Зеленский акцентировал:

И это главная цель. Так же, как делал Гитлер, — «ковровая» бомбардировка — все то же самое, как одна методичка.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал о самых больших вызовах Украины в войне, перечислив критические нужды защитников.