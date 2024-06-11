Во вторник, 11 июня, во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference-2024 в Берлине гарант напомнил присутствующим, что не все потребности Сил обороны Украины закрыты, а также призвал Запад усилить противовоздушную оборону нашей страны, информирует «НБН».

Зеленский отметил, что за два года полномасштабной войны ВСУ показали, что способны выбивать врага с нашей земли и достигать побед. В частности, защитники выиграли битву за Черное море.

По словам президента, в то же время Силам обороны важно получить инструменты, чтобы остановить российский террор ракетами и бомбами, в том числе ЗРК Patriot. В противном случае, глава Кремля Владимир Путин не будет заинтересован в поиске честного и справедливого мира.

Украинский лидер напомнил, что с начала полномасштабного вторжения диктатор рассматривает энергетику, как инструмент влияния на наше общество и покорения граждан. Поэтому Киев вместе с союзниками должны сделать все, чтобы сохранить существующую генерацию и по максимуму восстановить разрушенную обстрелами критическую инфраструктуру.

Также в ходе выступления гарант назвал наибольшее стратегическое преимущество армии страны-агрессора в войне.